Около 69% краснодарцев планируют активный отдых этой осенью

69% жителей Краснодара собираются осенью на активный отдых. Об этом свидетельствуют данные опроса «Авито Путешествий» и «Авито Рекламы», имеющиеся в распоряжении «Ъ-Кубань».

Самый популярный вид активного осеннего отдыха — городские активности на открытом воздухе (24%). На втором месте — рыбалка и охота (22%), на третьем — сбор урожая, грибов и ягод (20%). Люди 18–24 лет почти не собирают грибы и урожай, зато чаще выбирают велопоездки (17% против 13% в среднем) и бег, включая трейлраннинг (11% против 5%). Они же раньше открывают горнолыжный сезон (5%). Жители до 35 лет чаще выбирают джиппинг, конные прогулки, парапланеризм и скалолазание (не менее 5% против 2% у людей старше 45 лет).

С возрастом отдых становится спокойнее: грибы собирают 33% респондентов 65+, рыбалку и охоту выбирают 22% людей 45–54 лет. При этом 42% людей старше 65 лет вообще не планируют активный отдых, среди молодежи 18–24 лет таких только 27%.

95% жителей ЮФО предпочитают динамичные виды отдыха, около трети занимаются активностями два-три раза в месяц. Еженедельно отдых с физической нагрузкой планируют 30% людей старше 55 лет.

70% опрошенных считают, что онлайн-реклама влияет на выбор направлений для активного отдыха. Молодежь 18–24 лет чаще называет интернет-рекламу одним из главных факторов выбора (13%).

Чаще всего активные виды отдыха респонденты планируют на Кавказе (17%) — ради трекинга, горных маршрутов и конных прогулок. Чем старше респонденты, тем реже они выбирают активности в других регионах: 61% людей 65+ ищут варианты поближе к дому. Молодежь, наоборот, готова уезжать дальше — Урал, Кавказ, Карелия, Дальний Восток и Камчатка набрали у нее не менее 5%.

При выборе места важнее всего природа и ландшафты (36%), а также комфортная погода (34%). Молодежь больше внимания уделяет безопасности и комфорту, люди 25–34 лет — стоимости поездки, а с 45 лет — погоде, природе и транспортной доступности.

Осенью чаще отдыхают всей семьей с детьми (32%) или с партнером (27%). Молодежь 18–24 лет путешествует с друзьями и чаще выбирает организованные группы (6% против 2% в среднем).

Алина Зорина