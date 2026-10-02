Поезд Адлер—Москва начал курсировать под новым номером

С 2 октября поезд «Гранд Сервис Экспресс» сообщением Москва—Адлер, летом и в сентябре ходивший под №197/198, получил новый номер: из Москвы — №447, из Адлера — №448. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика.

В первый рейс под №448 состав отправился из Адлера 2 октября, под №447 из Москвы отправится 4 октября. Поезд будет курсировать через день до конца марта 2027 года, за исключением отдельных дат в ноябре.

До конца ноября отправление с Павелецкого вокзала Москвы будет в 00:55, прибытие в Адлер — на следующий день в 15:59. Из Адлера поезд отправится в 02:44, прибудет в Москву на следующий день в 14:44. С конца ноября расписание скорректируют: из Москвы отправление останется в 00:55, прибытие в Адлер — в 19:00. Из Адлера — отправление в 02:50, прибытие на Павелецкий вокзал на следующий день в 14:26.

Маршрут проходит через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. В составе — одноэтажные вагоны «Таврия»: плацкартные и купейные. В них есть кондиционеры, экологичные туалетные комплексы, розетки и USB-разъемы, а также душ.

Алина Зорина