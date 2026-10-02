Дневные электрички между Махачкалой и Хасавюртом продлены до конца 2026 года

Движение дневных электричек на участке Махачкала — Хасавюрт продлено до конца 2026 года. Решение связано с высоким пассажирским спросом на дневные рейсы. Об этом сообщили в ЦУР Дагестана.

Ранее поезда были введены в расписание до 30 сентября, теперь они продолжат курсировать до конца года.

Новая пара электричек появилась на линии 16 июля. Поезд № 6609 отправляется из Махачкалы в 13:30 и прибывает в Хасавюрт в 15:31. Обратный рейс № 6610 следует из Хасавюрта в 15:46 и прибывает в Махачкалу в 17:42.

Мария Хоперская