На Ставрополье пенсионер получил срок за подаренный родственнику ствол карабина

Петровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Петровского округа. Суд признал его виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия (ч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ), сообщили в ведомстве.

Согласно данным следствия, весной 2023 года мужчина нашел на безлюдном участке местности под Светлоградом ствол с затворной коробкой нарезного карабина. Экспертиза подтвердила, что это часть боевого огнестрельного оружия. Находку фигурант спрятал, а позже подарил своему родственнику.

Вину в содеянном мужчина признал и раскаялся. Суд назначил ему 5,5 года лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении родственника осужденного расследовали органы МВД России.

Алина Зорина