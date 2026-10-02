Кассация подтвердила снос кафе «Панорама» на пляже «Ривьера» в Сочи

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поставил точку в многолетнем споре администрации Сочи с бизнесом за участок на городском пляже «Ривьера». Кассационная коллегия отказалась удовлетворить жалобу предпринимателя Владимира Малкина, оставив в силе решение о сносе двухэтажного кафе «Панорама».

Спор администрации муниципального образования город-курорт Сочи с бизнесом длится с 2020 года. Предметом разбирательства стало нежилое здание общей площадью 197 кв. м. Муниципальные власти требовали признать объект незаконным, аннулировать запись о праве собственности в ЕГРН, обязать владельцев снести постройку и взыскать судебную неустойку в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения.

На этапе кассации единственным ответчиком по требованию о сносе остался предприниматель Владимир Малкин. Его предшественник по праву собственности, Олег Гончаров, был освобожден от ответственности. Однако смена владельца не спасла здание от демонтажа. Суды трех инстанций сошлись во мнении, что фундаментальные нарушения были допущены еще на этапе строительства в начале 2000-х годов и последующая перепродажа объекта не очищает его от юридического статуса самостроя.

Первоначальным застройщиком выступало ООО «АЛО», которое получило участок береговой полосы в Центральном районе по договору от 1999 года. Документ предусматривал лишь временное пользование гидротехническими сооружениями и береговой охранной полосой. Права на капитальное строительство этот договор не предусматривал.

Разрешение на строительство уполномоченными органами никогда не выдавалось. Тем не менее в 2000 году постановлением администрации Сочи №879/1 был утвержден акт приемки законченного строительством блока обслуживания. Примечательно, что в самом бланке акта в графе «в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ» стояли прочерки, а в тексте содержалась прямая констатация факта самовольного возведения.

В 2006 году земельный участок под кафе был поставлен на кадастровый учет, а затем передан в аренду, а позже и в собственность Олегу Гончарову. В 2022 году Владимир Малкин приобрел участок и здание по договору купли-продажи, полагая, что запись в ЕГРН гарантирует незыблемость его прав.

В 2025 году апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда по административным делам отменила решение Центрального районного суда Сочи от 2015 года. Именно то, шестилетней давности решение обязывало администрацию продать землю Гончарову. Как только этот судебный акт был аннулирован, правовая цепочка, легализовавшая владение участком, разрушилась. Кассация пришла к выводу, что на момент повторного рассмотрения спора арендные отношения между городом и предпринимателем фактически возобновились, а выкуп земли в 2016 году утратил юридическую силу.

В ходе разбирательства была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Эксперты установили, что конструктивно здание находится в работоспособном состоянии, однако имеет неустранимые в рамках текущего законодательства нарушения. Объект не соблюдает минимальные отступы от границ смежных участков и превышает допустимый процент застройки. Кроме того, выявлены критические нарушения противопожарных норм: ввиду специфики расположения и планировки в случае чрезвычайной ситуации создается прямая угроза жизни и здоровью людей. Эксперты отметили, что эксплуатация объекта до устранения этих нарушений недопустима.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в своем постановлении от 10 июля 2026 года подчеркнул: предприниматель Малкин, приобретая спорный объект, действовал на свой страх и риск. Статус добросовестного приобретателя не применим в полной мере к самовольным постройкам, возведенным с грубым нарушением земельного и градостроительного законодательства на землях особо охраняемых природных территорий (первая зона горно-санитарной охраны курорта).

Доводы Владимира Малкина о наличии разрешительной документации, включая постановление администрации от 1999 года о «завершении строительства», суд отклонил. Кассация указала, что эти документы не являются надлежащим разрешением на строительство и не могут подменить собой градостроительный регламент и федеральное законодательство.

Тат Гаспарян