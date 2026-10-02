На Кубани число занятых в организациях за год увеличилось до 1,36 млн человек

Среднесписочная численность работников организаций Краснодарского края без внешних совместителей в январе—июле 2026 года составила 1,3568 млн человек, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Из них 1,0486 млн человек приходится на организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. Такие данные приводятся в оперативных материалах Краснодарстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань».

Наибольшая численность работников приходится на торговлю — 192,1 тыс. человек, здравоохранение и социальные услуги — 167,6 тыс., образование — 164,9 тыс., обрабатывающие производства — 145,6 тыс. и транспортировку и хранение — 122,2 тыс. человек. Еще 100,4 тыс. человек заняты в государственном управлении, 73,2 тыс. — в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, 67,6 тыс. — в строительстве.

В профессиональной, научной и технической деятельности заняты 52,2 тыс. человек, в гостиницах и общепите — 47,1 тыс., административной деятельности и сопутствующих услугах — 44 тыс., энергетике — 34 тыс., информационной и связной сфере — 31,6 тыс., культуре, спорте и организации досуга — 30,5 тыс. человек. В операциях с недвижимостью заняты 26,9 тыс., в водоснабжении и утилизации отходов — 23,7 тыс., в финансовой и страховой деятельности — 21,3 тыс., в прочих видах услуг — 6,8 тыс., в добыче полезных ископаемых — 5,1 тыс. человек.

В общей структуре занятости на торговлю приходится 14,2%, на здравоохранение — 12,3%, образование — 12,2%, обрабатывающие производства — 10,7%, транспортировку и хранение — 9%. Государственное управление занимает 7,4%, сельское хозяйство — 5,4%, строительство — 5%, остальные виды деятельности вместе — 23,8%.

Динамика занятости по отраслям была неоднородной. Самый заметный рост за год зафиксирован в предоставлении прочих видов услуг — 8,9%, гостиницах и общепите — 5,6%, административной деятельности — 4,7%, образовании — 4,1%, профессиональной, научной и технической деятельности — 3,6%. На 3,5% выросла занятость в энергетике, на 2,8% — в строительстве, на 2,6% — в финансовой и страховой деятельности, на 2,3% — в культуре, спорте и организации досуга, на 2,2% — в здравоохранении.

Более умеренный рост отмечен в водоснабжении и утилизации отходов — 1,6%, торговле — 1,2%, информационной и связной деятельности — 1,1%, сельском хозяйстве — 0,6% и государственном управлении — 0,1%.

Сокращение численности работников произошло в транспортировке и хранении — на 0,6%, обрабатывающих производствах — на 0,7% и операциях с недвижимостью — на 0,9%. Наиболее значительное падение зафиксировано в добыче полезных ископаемых — на 20,1%.

Валерий Климов