Adevion Group: «Мы сопровождаем полный цикл реализации гостиничного проекта»

Эксперты Adevion Group оценили состояние и перспективы развития рынка курортной недвижимости

Генеральный директор Adevion Group Александр Маликов

Фото: Артём Гыченков

Генеральный директор Adevion Group Александр Маликов и исполнительный директор Adevion Group Галина Полякова стали одними из ключевых спикеров на деловой сессии «Развитие курортной недвижимости Краснодарского края: земельно-имущественные и инвестиционные механизмы». Встреча ведущих экспертов отрасли прошла в Краснодаре. Мероприятие организовало деловое издание «Коммерсантъ Кубань-Черноморье» совместно с Ассоциацией застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея.

Александр Маликов и Галина Полякова рассказали, какие курортные локации наиболее перспективны для гостиничного бизнеса, какова рентабельность и окупаемость проектов в индустрии гостеприимства, какие подводные камни могут ожидать инвесторов и как минимизировать риски.

Команда Adevion Group имеет многолетний международный управленческий опыт и практическую экспертизу в гостиничном девелопменте. Сотрудники компании занимали топовые позиции в таких международных отельных сетях, как Accor, Hilton, Radisson, Swisstel и Kempinski.

«Наш опыт позволяет помочь участникам рынка выйти на новый уровень развития бизнеса и тем самым внести существенный вклад в развитие индустрии гостеприимства. Adevion Group занимается гостиничным девелопментом и управлением, сопровождая полный цикл реализации проекта: от идеи до выхода и функционирования объекта на рынке. Таким образом мы соединяем девелопмент, проектную экспертизу, операционное управление и опыт гостя. Одна команда отвечает и за запуск проекта и за то, как объект будет работать через год, пять и десять лет»,— рассказал Александр Маликов.

Adevion Group работает по всей стране и реализует проекты как по созданию коммерческих объектов с нуля, так и по реновации уже существующих. «Конечно, Юг России славится своими прибрежными зонами и приковывает пристальное внимание девелоперов и инвесторов. Но мы видим огромную перспективу в горных и горнолыжных курортах, а также в деловых центрах страны: Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске»,— отметил Александр Маликов.

Исполнительный директор Adevion Group Галина Полякова

Фото: Артём Гыченков

Adevion Group проводит многочисленные маркетинговые исследования по изучению рынка курортной недвижимости и детально владеет ситуацией в различных локациях. «Если девелопер смотрит на объект только с точки зрения финансово выгодного продукта в момент его сдачи в эксплуатацию, то мы как гостиничный оператор оцениваем этот же объект сквозь призму его дальнейшей эффективной операционной деятельности. Поэтому подключение управляющей компании уже на начальном этапе реализации проекта позволяет минимизировать потери, риски и во многом является залогом будущего успеха продукта. А наш экспертный опыт, “насмотренность”, знание рынка позволяют сделать это максимально эффективно»,— подчеркнула Галина Полякова.

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