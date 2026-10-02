В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Все силы и средства работают на защиту города. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Жителям и гостям города необходимо сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте. Находясь дома, рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете или кладовой. На улице следует спуститься в цоколь ближайшего здания, подземный переход или на парковку.

Использовать автомобиль в качестве укрытия запрещено, также не стоит прятаться под стенами многоквартирных домов. Сигнал отменят сразу, как только обстановка станет безопасной.

UPD: Угроза атаки БПЛА отменена в 15:51 мск.

Алина Зорина