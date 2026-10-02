Прокуратура обязала власти Отрадненского района создать маневренный жилищный фонд

Прокуратура Отрадненского района Краснодарского края добилась через суд обязания органов местного самоуправления создать маневренный жилищный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иск был подан после того, как глава района не устранил нарушения, отмеченные в ранее внесенном представлении прокуратуры о несоблюдении жилищного законодательства. Суд удовлетворил требования прокурора.

Маневренный жилищный фонд предназначен для временного размещения граждан в случае утраты жилья или при чрезвычайных ситуациях. В настоящее время прокуратура контролирует фактическое исполнение решения суда.

Мария Хоперская