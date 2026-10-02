Эдуард Абдулхаликов назначен советником главы республики Дагестан

Распоряжением главы Дагестана Федора Щукина советником главы Республики Дагестан назначен участник кадрового проекта «Команда Дагестана» Эдуард Абдулхаликов.

Ранее Абдулхаликов занимал должность начальника управления по молодёжной политике, воспитательной и социальной работе Дагестанского государственного университета и являлся заместителем председателя профсоюзной организации вуза. Также входил в число экспертов-наставников Росмолодёжи и СКС Профсоюза.

Мария Хоперская