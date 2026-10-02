Долги анапчан и коммерческих организаций за отопление превысили 200 млн рублей

Задолженность населения и коммерческих потребителей за отопление и горячую воду в Анапе превысила 200 млн руб. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Подготовка теплового комплекса Анапы к зиме завершается. АО «Теплоэнерго» уже провело необходимые технические мероприятия и ремонтные работы, чтобы обеспечить стабильную работу тепловых источников и качественное теплоснабжение. Однако, помимо технических задач, в плане подготовки есть и финансовый пункт, критически важный для энергетической безопасности и бесперебойной работы организации.

По словам Светланы Масловой, отопительный сезон требует мобилизации серьезных финансовых и технических ресурсов, а накопленные долги потребителей напрямую угрожают стабильной подаче ресурса. Несвоевременная оплата срывает графики ремонтов и создание нормативных запасов топлива, повышая риск безаварийного прохождения отопительного периода.

Глава Анапы призвала жителей и руководителей предприятий в кратчайшие сроки погасить задолженность и вносить текущие платежи до 15 числа каждого месяца.

К должникам АО «Теплоэнерго» применит все предусмотренные меры взыскания: досудебные претензии и ускоренное взыскание через судебные приказы, совместные рейды с приставами, арест счетов, имущества и автомобилей, а также ограничение горячего водоснабжения.

По вопросам оплаты задолженности или заключения рассрочки можно обратиться в абонентский отдел АО «Теплоэнерго» по адресу: улица Парковая, 58А, или по телефону: 8 (918) 120-35-40.

Алина Зорина