В Адыгее 15-летний подросток предстанет перед судом за покушение на убийство

Следователи Гиагинского межрайонного следственного отдела СКР по Адыгее завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Красногвардейского района. Его обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в региональном ведомстве.

По данным следствия, вечером 15 августа 2026 года обвиняемый в селе Белое Красногвардейского района на почве конфликта нанес 17-летнему подростку удары ножом в различные части тела. Пострадавший остался жив благодаря вмешательству очевидцев и своевременно оказанной медицинской помощи.

Уголовное дело раскрыто во взаимодействии с оперативными службами МВД по Республике Адыгея. В ходе расследования выяснены обстоятельства, способствовавшие преступлению, и приняты профилактические меры. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина