Во Владикавказе раскрыли мошенничество с земельным участком стоимостью 71 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия — Алания выявили противоправную деятельность генерального директора одной из строительных организаций. По данным ведомства, в период с мая 2024-го по май 2025 года руководитель коммерческой структуры заключил соглашение о перенайме земельного участка площадью 11 825 кв. м, расположенного во Владикавказе. Стоимость участка оценивается в 71,8 млн руб.

Соглашение было оформлено с нарушением требований земельного законодательства — без проведения обязательных торгов. На основании этого документа фигурант получил в администрации местного самоуправления разрешение на строительство объекта капитального строительства, намереваясь в дальнейшем безвозмездно приобрести право собственности на земельный участок. Довести преступный умысел до конца не удалось по не зависящим от него обстоятельствам.

Следственной частью следственного управления МВД по РСО — Алания в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и возможных соучастников. Расследование продолжается.

Мария Хоперская