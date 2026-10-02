Нападающий Никита Гусев продолжит карьеру в сочинском клубе КХЛ

Нападающий Никита Гусев подписал однолетний контракт с клубом «Сочи». Об этом сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги.

34-летний форвард выступал за московское «Динамо» — предыдущий клуб в его карьере. Ранее в КХЛ Гусев играл за московский ЦСКА, ханты-мансийскую «Югру» и петербургский СКА. За океаном он защищал цвета клубов «Нью-Джерси» и «Флорида».

В послужном списке хоккеиста — золотая медаль Олимпийских игр 2018 года, Кубок Гагарина 2017 года, а также медали чемпионатов мира.

Мария Хоперская