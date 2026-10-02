На Ставрополье осудили фигурантов дела об афере с землей под кладбища

Октябрьский районный суд Ставрополя вынес приговор бывшему директору местной юридической компании и предпринимателю по делу о мошенничестве с земельными участками, предназначенными для размещения кладбищ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

По материалам дела, в 2016 году экс-директор компании, владевшая сельскохозяйственным участком, незаконно изменила вид разрешенного использования земли на «ритуальную деятельность». После этого она заключила с администрацией Ставрополя муниципальный контракт и продала участок для размещения кладбища за 94,5 млн рублей.

В 2022 году к схеме присоединился предприниматель. Фигуранты попытались продать по аналогичной схеме еще один земельный участок стоимостью более 120 млн рублей. Довести сделку до конца им не удалось: администрация выявила несоответствия в техническом задании, после чего контракт был расторгнут.

Суд признал обоих виновными в мошенничестве и покушении на мошенничество. Предпринимателю назначили шесть лет лишения свободы условно и штраф 300 тыс. рублей, бывшему директору юридической компании — четыре года условно и штраф 1,2 млн рублей.

Валерий Климов