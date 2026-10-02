Верховный суд подтвердил законность отказа в строительстве АЗС в Новороссийске

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа завершил двухлетний спор ООО «Нефтепродуктсервис» с администрацией Новороссийска. Коллегия оставила в силе решения нижестоящих инстанций, отказав компании в требовании выдать разрешение на строительство многотопливной автозаправочной станции на улице Рязанской.

Суд встал на сторону городской администрации, указав на процедурные нарушения со стороны инвестора. Земельный участок площадью 5 594 кв. м принадлежит компании на праве собственности, однако пакет документов для получения разрешения на строительство АЗС с зоной для сжиженного углеводородного газа оказался неполным.

Кассационная инстанция установила, что в 2024 году компания обратилась за разрешением, опираясь на градостроительный план, выпущенный в январе 2022 года. За прошедшие два года в Новороссийске вступили в силу новые правила согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО). Все три инстанции признали, что инвестор, действуя разумно и осмотрительно, был обязан знать об этих изменениях, однако требуемое согласование АГО представлено не было.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нефтепродуктсервис» зарегистрировано в 2001 году в Новороссийске Краснодарского края. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал компании составляет 30 тысяч рублей. Учредитель — Марина Иванова. Выручка предприятия за 2025 год — 315,69 млн рублей, прибыль — 2,82 млн рублей.

Помимо этого, проектная документация не содержала проекта дорожного движения и схемы транспортных коммуникаций. Доказательств обращения в МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» за подготовкой этих документов в материалах дела не нашлось.

Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии, окончательно подтвердив законность действий мэрии. Реализация проекта стоимостью в несколько сотен миллионов рублей заблокирована до устранения всех замечаний.

Тат Гаспарян