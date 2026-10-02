«Роза Хутор» снизил цены на прогулочные билеты для жителей Сочи, Сириуса и Абхазии

До 30 ноября жители Сочи, федеральной территории «Сириус» и Республики Абхазия смогут приобрести прогулочные билеты на «Роза Хутор» со скидкой 20%. Предложение распространяется на самые популярные прогулочные маршруты курорта.

Фото: предоставлено курортом «Роза Хутор»

Подняться на высшую точку «Роза Хутор» (2320 метров над уровнем моря) и прогуляться в парке водопадов «Менделиха», где находится самый высокий в Сочи водопад «Золотой» — 77 метров — можно за 2360 рублей для взрослого и 1440 рублей для ребёнка от 7 до 14 лет.

Стоимость билета до Горной Олимпийской деревни на отметке 1100 метров над уровнем моря, где находятся родельбан и тюбинг, стартуют горные тропы, ведущие к парку альпак «Пача Мама», обойдётся в 1560 рублей для взрослых и 960 рублей для детей.

В ноябре, когда основные канатные дороги курорта будут проходить плановое техническое обслуживание, для жителей Сочи, «Сириуса» и Абхазии будет действовать скидка 20% на билет «Путешествие на «Стреле». Канатная дорога «Стрела» протяженностью 3,9 километра поднимет гостей на высоту 1600 метров. На ее верхней станции расположен высокогорный парк, где можно сделать эффектные фото на фоне панорам Кавказских гор, работают выставка горной техники с ратраками и снежными пушками, площадка с альпаками, ресторан «Пастория». Билет стоит 1920 рублей для взрослого и 1200 рублей для ребенка от 7 до 14 лет.

Приобрести билеты со скидкой можно в центральных кассах «Роза Хутор». Для получения скидки необходимо предъявить документ, подтверждающий постоянную регистрацию в Сочи, Республике Абхазия или на федеральной территории «Сириус».

Специальные условия будут действовать для школьников во время осенних каникул. С 3 по 11 октября и с 24 октября по 4 ноября на курорте пройдет акция «Каникулы на «Роза Хутор» для учащихся 7–17 лет из Краснодарского края, Абхазии и сопровождающих их взрослых. Для школьников прогулочный билет, поездки на всех открытых канатных дорогах курорта и посещение Музея археологии обойдутся в 750 рублей. Стоимость для сопровождающего взрослого — 1500 рублей. Скидка 30% будет действовать на родельбан, парк альпак «Пача Мама», тюбинг и колесо обозрения.

Вход в интерактивный этнопарк «Моя Россия», где проходят тематические экскурсии, посвященные истории и культуре регионов России, на период акции остается свободным.

https://rosakhutor.ru/

ООО Компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор»

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