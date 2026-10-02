В Дагестане возбуждено уголовное дело против экс-директора муниципального учреждения

Кизилюртовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального казённого учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений». Он подозревается по пп. «в», «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в мае 2023 года между учреждением и коммерческой организацией был заключён контракт стоимостью 3 млн руб. на подготовку проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа города Кизилюрта. Впоследствии фигурант, действуя за пределами своих полномочий, заключил дополнительное соглашение, предусмотрев выплату аванса в размере 30% от цены контракта. На основании этого соглашения коммерческой организации было перечислено 900 тыс. руб.

Кроме того, дополнительным соглашением срок исполнения работ был продлён на 180 дней. В установленный срок работы в полном объёме не выполнены.

Фигурант задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.

Мария Хоперская