Автомобиль повредил газопровод в Дербенте, без газа остались 7 тысяч человек

В результате наезда автомобиля на газопровод в дагестанском Дербенте прекращена подача газа части жителей города. По данным ГУ МЧС России по Республике Дагестан, без газоснабжения остались около 7 тыс. человек.

Как сообщили в ведомстве, 2 октября от единой дежурно-диспетчерской службы города поступила информация об аварийном отключении газоснабжения. По улице Гагарина автомобиль повредил газопровод среднего давления диаметром 273 мм. Под отключение попали 7 тыс. абонентов.

В пресс-службе мэрии Дербента уточнили, что подача газа прекращена на четырёх улицах города, а также в микрорайонах «Аваин», «Карьер» и «Аэропорт».

В аварийно-восстановительных работах задействована бригада газовиков из шести человек и две единицы техники. Ориентировочное время восстановления газоснабжения — к 18:00 мск.

Мария Хоперская