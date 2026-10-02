Торги на реконструкцию Южного подъезда к орловскому Мценску не состоялись

Третий конкурс на реконструкцию участка Южного подъезда к Мценску Орловской области не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта составляла 666,8 млн руб. Это следует из данных госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В этот раз цена контракта на 1,08% превышала стоимость соглашения на предыдущем конкурсе — 659,7 млн руб. Он тоже не состоялся из-за отсутствия заявок.

Согласно конкурсной документации, работы требовалось выполнить в четыре этапа до 23 ноября 2027 года. Гарантия должна была составить от года до восьми лет в зависимости от вида: самая длинная предоставляется на путепровод, самая короткая — на разметку термопластиком.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в апреле этого года контракт на реконструкцию Южного подъезда к Мценску стоимостью 646,3 млн руб. заключили с казанским ООО «Каздорстрой». Помимо победителя, на торги заявлялись еще три неназванных участника — они остановились на максимальной цене. По данным ЕИС «Закупки», контракт с «Каздорстроем» был расторгнут по взаимному соглашению сторон 24 июня. Данные об исполнении обязательств и оплате работ в системе отсутствуют.

Мария Свиридова