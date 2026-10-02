В Самаре перекрыли Ново-Вокзальную из-за ремонта теплосети

В Самаре в районе пересечения улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе начались аварийно-восстановительные работы. Специалисты самарского филиала ПАО «Т Плюс» устраняют неисправности на тепловой сети, выявленные при обходе коммуникаций. Движение на участке ограничено с пятницы, 2 октября, до утра 5 октября. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Улица Ново-Вокзальная в направлении Московского шоссе перекрыта перед перекрестком. Ограничение распространяется на автомобили, общественный транспорт и средства индивидуальной мобильности. Два автобусных маршрута временно изменены: № 55 (в направлении 9-го микрорайона) и № 272 (в направлении санатория «Волга») объезжают ремонтируемый участок по улицам Фадеева и XXII Партсъезда с последующим выходом на прежнюю трассу. В обратном направлении маршруты не меняются. Возврат автобусов к обычным схемам запланирован на 06:00 5 октября.

На время ремонта горячее водоснабжение зданий в зоне работ обеспечивается по резервному трубопроводу. «Т Плюс» предупреждает: в часы минимального потребления возможна потеря температуры из-за отсутствия циркуляции. В перечень адресов, где вероятны ограничения, входят 32 многоквартирных дома, одно социально значимое учреждение и пять организаций.

Георгий Портнов