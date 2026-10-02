Суд возвратил иск к подрядчику Восточного обхода Липецка на 80 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области возвратил областному казенному учреждению «Дорожное агентство Липецкой области» иск на 79,5 млн руб. к подмосковному ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» Николая Кутлунина (УПМК-22), которое достраивало Восточный обход облцентра за 2,1 млрд руб. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также суд возвратил УПМК-22 встречный иск к «Дорожному агентству Липецкой области» на 68,3 млн руб. Заявления рассматривались в рамках одного производства, решения по ним приняты из-за того, что стороны не явились ни на одно из назначенных заседаний, при этом не ходатайствуя о разбирательстве в их отсутствие или о его переносе на более поздний срок.

«Дорожное агентство Липецкой области» требовало взыскать в свою пользу неосновательное обогащение на указанную сумму, в том числе неотработанный аванс на 64,2 млн руб. по контракту на второй и третий этапы строительства Восточного обхода. Учреждение считало, что подрядчик получил эти средства сверх подтвержденной стоимости работ в 1,99 млрд руб. Также там настаивали на выплате 15,3 млн руб. за просрочку выполнения обязательств с марта по июнь 2025 года. УПМК-22 же просила оплатить ей непредвиденные расходы и затраты, настаивая на том, что обязательства по контракту исполнены и официально приняты. Полученный аванс, по словам компании, ушел на оплату части непредвиденных расходов. Стороны инициировали разбирательство в сентябре 2025 года.

Контракт на второй и третий этапы строительства Восточного обхода Липецка стороны заключили в августе 2022 года за 1,6 млрд руб. Подрядчик должен был возвести 4,18 км автодороги с расчетной скоростью движения 120 км/ч, а также построить мост длиной 364,5 м до 15 декабря 2024 года. В процессе работ сумма контракта выросла до 2,1 млрд руб., а завершение обязательств отложили на 31 марта 2025 года.

Алина Морозова