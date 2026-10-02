Дагестанский арбитраж отказал Волжской прокуратуре в блокировке карьера «Магнума»

Арбитражный суд Дагестана отказал Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре в введении обеспечительных мер по спору о 220 гектарах земли в Кумторкалинском районе, сохранив за ООО «Магнум» право продолжать работу на карьере. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Согласно определению, судья не усмотрел оснований для повторного запрета на регистрационные действия с участком и отклонил требование остановить хозяйственную деятельность на местности Гиччи-Хум.

Поводом для обращения прокуратуры послужил иск администрации села Коркмаскала к ООО «Магнум» и Сайпутдину Касымову. Муниципалитет добивается признания ничтожными договора аренды от 2011 года и последующей уступки прав 2024 года, а также истребования участка площадью 220 тыс. кв. м, предназначенного для разработки песчано-гравийного карьера.

Ранее, определением от 5 декабря 2025 года, Росреестру по Республике Дагестан запрещалось проводить любые регистрационные действия с этим участком. В конце декабря по ходатайству «Магнума» запрет на ведение хозяйственной деятельности был снят.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Магнум» зарегистрировано в Махачкале в 2011 году. Основной вид деятельности — добыча камня, песка и глины. Учредитель — Рассим Темеев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2023 год составила 15,9 млн руб., прибыль — 624 тыс. руб.

Волжская прокуратура, привлеченная к делу 23 сентября 2026 года, попыталась восстановить прежний режим ограничений. Суд счел эти требования избыточными. В определении указано, что на участке действует лицензия на пользование недрами МАХ 010295 ТЭ до 2032 года, а запрет на коммерческую деятельность признан несоразмерным исковым требованиям и нарушающим баланс интересов сторон. Судья отметил, что «Магнум», продолжая работы, самостоятельно принимает на себя риски в случае проигрыша в споре, тогда как прокуратура не представила доказательств того, что добыча песка сделает невозможным исполнение будущего судебного акта. Запрет на смену собственника в Росреестре при этом сохранен.

Определение может быть обжаловано в течение месяца в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Тат Гаспарян