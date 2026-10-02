На Ставрополье полиция начала проверку по факту оставления детей в опасности

В Ставропольском крае полиция проводит проверку по факту происшествия с детьми, которые едва не выпали из окна. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

К правоохранителям обратились свидетели происшествия. По данным МВД, малолетние дети остались без присмотра взрослых и находились у открытого окна квартиры. Отмечается, что в момент инцидента родителей дома не было.

Проверка установила, что мать несовершеннолетних находится в Москве, дети остались с сожителем. Полицейские установили местонахождение и разыскали мужчину.

«В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят детальную проверку всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении МВД.

Константин Соловьев