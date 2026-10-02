С владельца Новороссийского кислородного завода взыскивают 11 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 10 ноября 2026 года основное слушание по иску ООО «Периметр» к владельцу Новороссийского кислородного завода Шалве Гибрадзе на сумму 11,45 млрд рублей. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Согласно материалам дела, на предварительное заседание, которое прошло 15 сентября, ответчик и привлеченные третьи лица — ООО «Новоросметалл», ООО «Новороссийский Прокатный Завод» и ООО «Новороссийский Кислородный Завод» — в суд не явились.

В основе претензий «Периметра» — четыре договора процентного займа, заключённых в конце 2024 — начале 2025 года. Основной долг составляет 8,16 млрд рублей. Помимо этого, истец требует 1,77 млрд рублей процентов за пользование средствами и 1,53 млрд рублей пени, а также продолжения начисления штрафных санкций по ставкам от 15,1 до 21,1% годовых и пени в размере 0,1% в день за весь период просрочки начиная с 30 июня 2026 года.

В ходе заседания судья проверил полномочия представителя истца, разъяснил сторонам права в соответствии со статьёй 41 АПК РФ и зафиксировал отсутствие отводов. Ключевым процессуальным решением стало привлечение к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новороссийский кислородный завод» зарегистрировано в 2005 году в Новороссийске Краснодарского края. Основной вид деятельности — производство промышленных газов. Уставный капитал компании составляет 912,12 млн рублей. Учредитель — Шалва Гибрадзе. Выручка предприятия за 2025 год — 136,27 млн рублей, убыток — 19,94 млн рублей. ООО «Генресурс» зарегистрировано в 2025 году в м.о. Генический, Херсонская область. Основной вид деятельности — производство товарного бетона. Уставный капитал компании составляет 5 млн рублей. Учредитель — Шалва Гибрадзе. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы. ООО «Периметр» зарегистрировано в 2024 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Енок Караханян. Прибыль предприятия за 2025 год составила 327 тысяч рублей.

Тат Гаспарян