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В Анапе участник драки у кафе получил ножевые ранения

В Анапе возле кафе на Набережной произошла драка, в результате которой мужчина получил несколько ножевых ранений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, 44-летний подозреваемый задержан, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным полиции, конфликт между мужчинами начался с перепалки и перерос в драку. Во время потасовки один из участников несколько раз ударил другого ножом. Пострадавшего с ранениями груди доставили в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Наталья Белоштейн

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