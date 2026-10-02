«Амилко» поддерживает спорт: результат, за которым стоит большая работа

В Таганроге завершилась первая неделя Всероссийских соревнований по конкуру, которые проходят на территории конноспортивного комплекса Golden Horse. На одной площадке турнир собрал спортсменов из разных регионов России — опытных участников и молодых всадников, для которых каждый такой старт становится важной ступенью спортивного пути.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании Амилко Фото: пресс-служба компании Амилко

Ростовскую область на соревнованиях представила 15-летняя Дарья Болдырева, выступающая за Kravchenko Team. Её партнёром стал Коконат Эйч— лошадь, принадлежащая компании «Амилко».

Дарья Болдырева стала призёром в абсолютном первенстве Чемпионата регионов — Всероссийских соревнований среди юношей. В маршруте «На чистоту и резвость» Дарья и Коконат Эйч прошли дистанцию без штрафных очков за 52,56 секунды.

Чуть меньше минуты на маршруте. Но за этими секундами — гораздо больше.

Ежедневные тренировки, ранние подъёмы, десятки и сотни повторений, ответственность за своего партнёра, волнение перед стартом и умение собраться именно в тот момент, когда звучит сигнал и начинается отсчёт времени.

В конкуре невозможно добиться результата в одиночку. Всадник и лошадь должны стать настоящей командой — чувствовать друг друга, доверять и вместе принимать каждое препятствие. Именно поэтому чистый маршрут — это всегда результат большой работы спортсмена, тренера и всех тех, кто остаётся за пределами спортивной арены.

Для компании «Амилко» этот результат имеет особое значение.

Предприятие хорошо знают прежде всего как крупного производителя в сфере глубокой переработки зерна. Но развитие компании измеряется не только объёмами производства, инвестициями и новыми проектами. Не менее важно, что остаётся вокруг предприятия: возможности для людей, поддержка инициатив, развитие территории, спорта и молодого поколения.

Спорт воспитывает качества, которые особенно близки философии «Амилко»: дисциплину, ответственность, характер, уважение к труду и привычку не останавливаться перед препятствиями.

И, пожалуй, особенно ценно видеть эти качества в совсем молодых людях. Дарье всего 15 лет. Впереди у неё ещё много тренировок, маршрутов, побед и неизбежных сложных стартов. Но сегодня она уже представляет Ростовскую область на всероссийском уровне и доказывает простую вещь: серьёзные результаты начинаются задолго до выхода на спортивную арену — с труда, терпения и желания становиться лучше каждый день.

Компания «Амилко» поздравляет Дарью Болдыреву, Kravchenko Team, тренеров и всю команду с достойным результатом.

Отдельные слова благодарности — организаторам Всероссийских соревнований и команде КСК Golden Horse за профессиональную организацию турнира, высокий уровень подготовки площадки и возможность для молодых спортсменов проявлять себя на соревнованиях такого масштаба.

Первая неделя завершена. Впереди — новые старты. И пусть каждый следующий маршрут будет ещё одним шагом вперёд. Потому что большие победы всегда начинаются с первого преодолённого препятствия.

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