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В Самаре на улице Демократической изменили разметку при движении «в город»

В Самаре на ул. Демократической перед перекрестком с ул. Димитрова появился направляющий островок при движении «в город». Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

По информации министерства, направляющий островок должен помочь «распределить движение транспорта по полосам, чтобы было удобно и комфортно всем участникам дорожного движения».

Планируется, что изменения позволят повысить пропускную способность перекрестка и помогут водителям четче выбирать полосу.

Руфия Кутляева