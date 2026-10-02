В Самаре на улице Демократической изменили разметку при движении «в город»
В Самаре на ул. Демократической перед перекрестком с ул. Димитрова появился направляющий островок при движении «в город». Об этом сообщает минтранс Самарской области.
Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ
По информации министерства, направляющий островок должен помочь «распределить движение транспорта по полосам, чтобы было удобно и комфортно всем участникам дорожного движения».
Планируется, что изменения позволят повысить пропускную способность перекрестка и помогут водителям четче выбирать полосу.