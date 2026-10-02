Средняя зарплата в Воронежской области в 2026 году превысила 82 тысячи рублей

По данным Воронежстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе в период с января по июль 2026 года составила почти 82,4 тыс. руб., что на 13,2% выше показателя за аналогичный период 2025-го. В июле она достигла 85,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Аналитики также подсчитали, что реальный размер заработной платы с учетом индекса потребительских цен в январе–июле 2026-го год к году увеличился на 7,6%, а только в июле по сравнению с тем же месяцем 2025-го — на 5,3%.

В июле в регионе зарплата работников организаций в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий превысила среднеобластной уровень в 1,6 раза. Также на 60% больше средней суммы по региону платили в фирмах, связанных с финансовой и страховой деятельностью, в отрасли информации и связи.

Самая низкая зарплата наблюдалась в таком виде экономической деятельности, как производство одежды, — 39,6% от среднеобластного уровня.

В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Воронежская область стала третьей в Черноземье и 51-й в стране в рейтинге покупательной способности зарплат в регионах. Авторы исследования оценили коэффициент доступности товаров и услуг в 2,35, а медианную заработную плату после уплаты подоходного налога — в 59,8 тыс. руб.

Денис Данилов