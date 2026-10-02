В Самарской области в 94 поставленных на кадастровый учет МКД права не зарегистрированы на 8,8% помещений

По данным на 1 сентября 2026 года, с начала 2025 года в Самарской области поставили на государственный кадастровый учет 94 многоквартирных дома. В них расположено 20 120 помещений. На 1 761 помещение права не были зарегистрированы, это 8,8% всех введенных в эксплуатацию помещений. Такие данные озвучили на заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Самарской области в правительстве региона, сообщает управление Росреестра по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В рамках межведомственной комиссии были даны в том числе поручения профильным министерствам по активизации взаимодействия со строительными компаниями по вопросу исполнения обязанности в части регистрации прав собственности в целях мобилизации доходов консолидированного бюджета Самарской области», — отметили в управлении.

Руфия Кутляева