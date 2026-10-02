В Анапе перед отопительным сезоном долг за тепло превысил 200 млн рублей

Задолженность жителей и коммерческих потребителей Анапы за отопление и горячую воду перед началом отопительного сезона превысила 200 млн рублей. Своевременная оплата необходима для проведения ремонтных работ и формирования запасов топлива, сообщили в МЦУ города.

Основные технические мероприятия по подготовке теплового комплекса к зиме выполнены. При этом накопленная задолженность создает дополнительную финансовую нагрузку на теплоснабжающую организацию.

В «Теплоэнерго» сообщили, что к должникам могут применяться предусмотренные законом меры взыскания — обращение в суд, работа с судебными приставами, арест счетов и имущества, а в установленных случаях ограничение горячего водоснабжения. При принудительном взыскании к сумме долга могут добавиться пени, госпошлина и исполнительский сбор.

Наталья Белоштейн