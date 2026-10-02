На Ставрополье планируют открыть шесть модельных библиотек в 2027 году

В Ставропольском крае в 2027 году планируется открыть шесть модельных библиотек. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Новые пространства могут открыть в селе Нагутском Минераловодского округа, Михайловске, селе Грушевском Александровского округа, селе Тахта Ипатовского округа, Ессентуках и Благодарном.

Проекты, как отмечается, предусматривают не только обновление интерьеров и библиотечных фондов — модельные библиотеки должны стать многофункциональными площадками для учебы, работы с цифровыми ресурсами, творчества и проведения мероприятий.

В библиотеках планируется проводить мастер-классы и встречи. Обновленные пространства также должны сделать чтение частью современного досуга и привлечь к нему представителей разных поколений.

Константин Соловьев