Над Ульяновской областью перехватили и уничтожили два вражеских БПЛА

Над территорией Ульяновской области дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два вражеских БПЛА. Об этом сообщает губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, пострадавших и повреждений имущества нет. Обломки беспилотников упали на территории Павловского и Кузоватовского районов.

Ранее сообщалось, что в ночь с 1 на 2 октября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 646 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над Самарской и Ульяновской областями.

Руфия Кутляева