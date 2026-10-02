Жителя Самарской области будут судить за передачу мотоцикла подростку, попавшему в ДТП

В Безенчукском районе Самарской области на скамье подсудимых окажется местный житель, обвиняемый в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для жизни (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом в пятницу, 2 октября, сообщила прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, 43летний владелец эндуромотоцикла по дружбе неоднократно доверял управление транспортом своему 17летнему соседу, при этом достоверно зная, что у юноши нет водительских прав.

Трагические последствия наступили в мае 2026 года: во время одной из поездок подросток попал в ДТП. В результате аварии его здоровью был причинен тяжкий вред — полученные травмы признали опасными для жизни.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Георгий Портнов