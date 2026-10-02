Жителю Оренбурга вынесен приговор по делу о покушении на убийство из-за земельных работ

Суд на основании вердикта присяжных заседателей признал виновным 50-летнего жителя Оренбурга по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшему 500 тыс. руб. в счет возмещения причиненного морального вреда. Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В рамках уголовного дела установлено, что 20 мая 2024 года подсудимый на ул. Нагорной СНТ «Трансгаз» во время ссоры с потерпевшим два раза выстрелил из огнестрельного оружия ограниченного поражения в голову мужчины. Ссора возникла из-за несогласия с проводимыми земельными работами.

Потерпевший попытался скрыться, но нападавший его преследовал и выстрелил четыре раза в его спину. Фигурант не смог довести до конца убийство, так как потерпевший смог скрыться.

Коллегия присяжных единодушно вынесла обвинительный вердикт, признав фигуранта виновным и не заслуживающим снисхождения.

Руфия Кутляева