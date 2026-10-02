«Кубань Кредит» разыграет смартфоны и премиальные карты среди клиентов-пользователей Mir Pay

С 1 октября Банк «Кубань Кредит» запустил акцию «Плати Mir Pay – получай подарки!» для держателей карт национальной платежной системы «Мир». Кампания продлится до 30 ноября 2026 года.

Фото: автор КК.ru

Для участия в розыгрыше клиентам достаточно оплачивать товары и услуги смартфоном через приложение Mir Pay. Минимальный порог разовой транзакции – 100 рублей. В зависимости от статуса участника установлены три планки по совокупному обороту за весь период: 25 000 рублей – для новых клиентов, открывших карту после 1 июля 2026 года; 20 000 рублей и 15 000 рублей – для действующих клиентов.

Среди призов – три смартфона Samsung Galaxy A57, 25 комплектов фирменных сувениров, а также три премиальные карты Mir Supreme с бесплатным годовым обслуживанием и доступом к программе Mir Pass.

Итоги акции будут подведены с 9 по 11 декабря 2026 года с помощью генератора случайных чисел, выдача призов завершится до 24 декабря.

Важно! В программе не участвуют корпоративные карты, карты самозанятых, а также стандартные исключения (переводы, снятие наличных, оплата ЖКХ, лотереи и азартные игры).

Подробная информация – на сайте или в Контакт-центре по телефонам *2518 звонок с мобильного бесплатный или 8-800-555-2518.

https://kk.ru

КБ "Кубань Кредит" ООО