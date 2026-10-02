В правительстве Ставропольского края сменились первый зампред и два министра

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал кадровые решения в правительстве региона. Исполняющей обязанности первого заместителя председателя правительства с 1 октября 2026 года назначена Ольга Тимофеева. В статусе и. о. она будет находиться до завершения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.

Ольга Тимофеева с 2012 года была депутатом Госдумы, до этого — депутатом городской думы Ставрополя (с 2008 года). Ранее работала на телевидении, состоит в Академии Российского телевидения и Союзе журналистов России.

Новым министром сельского хозяйства края со 2 октября назначен Олег Безменов, ранее занимавший пост министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья. Бывший министр сельского хозяйства Константин Ишков освобождён от должности по собственной инициативе.

Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды со 2 октября назначен Сергей Измалков. В ранге и. о. он будет оставаться до согласования назначения с соответствующими федеральными органами исполнительной власти и оформления допуска к государственной тайне.

Мария Хоперская