Врачам Дагестана удалось спасти пациента после 11 остановок сердца

В Дагестане 61-летний мужчина поступил в больницу скорой помощи в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «острый инфаркт миокарда». В ходе лечения сердце пациента останавливалось 11 раз, однако благодаря слаженной работе медиков и применению высокотехнологичного оборудования его удалось реанимировать, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Пациенту проведено стентирование коронарных артерий, восстановившее кровоток к сердцу.

В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и уже самостоятельно передвигается.

Мария Хоперская