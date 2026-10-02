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В Ставрополе экс-инспектора ДПС обвиняют в мошенничестве

В Ставрополе бывший инспектор дорожно-патрульной службы и его знакомая обвиняются в мошенничестве на 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в марте этого года инспектор ДПС остановил на одной из улиц краевой столицы водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение. Правоохранитель вступил в сговор со своей знакомой и сообщил адвокату водителя о якобы возможности за 500 тыс. руб. решить вопрос об отказе уполномоченных лиц в возбуждении уголовного дела и возврате изъятого автомобиля. Полученными деньгами, по данным СКР, фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Бывшего инспектора по ходатайству следствия заключили под стражу, его сообщнице избрали домашний арест.

Для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемых наложен арест. Расследование продолжается.

Константин Соловьев

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