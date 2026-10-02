Во Владикавказе возбудили дело после падения рабочего с высоты 20 метров

Северо-Западный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Северной Осетии — Алании возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщили в СУ СК России по региону.

По данным следствия, в августе 2026 года при выполнении работ на строительном объекте во Владикавказе молодой человек упал с высоты около 20 метров, получив множественные телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при производстве работ. Назначены необходимые судебные экспертизы, изучается документация, осуществляется сбор доказательственной базы.

Мария Хоперская