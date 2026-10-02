В Краснодаре передали в суд дело о погоне и стрельбе на улице Красноармейской

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара направила в Первомайский районный суд уголовное дело в отношении двух местных жителей 30 и 34 лет. Они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и пп. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, рано утром 13 июля 2026 года на улице Красноармейской обвиняемые, имея предварительный сговор, попытались спровоцировать конфликт с ранее незнакомым водителем автомобиля Audi A4. Последний пытался избежать столкновения и уехать, однако преследуемые организовали погоню на своем автомобиле, перекрывая дорогу и тараня машину потерпевшего.

В дальнейшем один из фигурантов, используя травматический пистолет, произвел не менее семи выстрелов в сторону водителя и пассажиров иномарки. В результате потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения, имущество повреждено, также была создана угроза применения насилия к пассажирам.

Мария Хоперская