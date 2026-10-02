Кассация оставила в силе приговор крымчанину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Кассационный суд отклонил жалобу адвоката осужденного, признанного виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Четверного кассационного суда общей юрисдикции.

По данным следствия, в ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудник ФСБ обнаружил в подвале дома фигуранта авиационно-техническое оборудование. Узнав о намерении сотрудника изъять находку, мужчина трижды предлагал оперуполномоченному деньги, чтобы тот отказался от изъятия, постепенно повышая сумму. В итоге крымчанин лично положил деньги в карман сотрудника ФСБ, после чего был задержан.

Первая инстанция квалифицировала действия осуждённого по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ и назначила 7 лет 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Верховный суд Крыма оставил приговор без изменения.

В кассационной жалобе защита утверждала, что сотрудник ФСБ сам спровоцировал мужчину на дачу взятки. Однако кассационный суд счел, что доказательств вины осужденного достаточно, и оставил судебные акты без изменения.

Мария Хоперская