В Карачаево-Черкесии передали в суд дело о падении вертолета в Архызе

Урупский районный суд Карачаево-Черкесской Республики рассмотрит уголовное дело в отношении пилота, обвиняемого по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

По данным следствия, 16 июня 2026 года обвиняемый во время корпоративного полёта над горным хребтом перевала «Архыз» в Урупском районе КЧР пренебрёг факторами опасности, связанными с полётами в особых условиях, не учел соответствующих рисков и допустил полет вертолета AS 350B3 на явно небезопасной высоте. В результате воздушное судно попало в нисходящий воздушный поток, нарушилась устойчивая траектория полета, и пилот, не справившись с управлением, допустил столкновение с поверхностью горного хребта. Пассажир, находившийся на борту, получил телесные повреждения. Ущерб владельцу воздушного судна, согласно заключению эксперта, составил 173,2 млн руб.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мария Хоперская