«Эконива» одобрила поручительства по лизингу шести своих структур на 2,1 млрд
Совет директоров воронежского ООО «Эконива» (юрлицо молочной ГК «Эконива» Штефана Дюрра) согласовал дополнительные соглашения к шести договорам поручительства перед АО «Росагролизинг» по обязательствам шести структур группы. Совокупный раскрытый предел ответственности по ним составляет 2,1 млрд руб., следует из данных сервиса раскрытия корпоративной информации.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Предельная ответственность распределена между структурами группы следующим образом: ООО «Экониваагро» — 1,2 млрд руб., ООО «Ока молоко» — 299,2 млн руб., ООО «Сибирская Нива» — 252,1 млн руб., ООО «Северная Нива Татарстан» — 171,8 млн руб., ООО «Ступинская Нива» — 146,3 млн руб., ООО «Калужская Нива» — 48 млн руб.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что пять структур «Эконивы» поручились перед Россельхозбанком (РСХБ) по кредитной линии ООО «Экониваагро» на 463 млн руб., еще четыре «дочки» предоставили гарантии по займам ООО «Северная нива» с лимитом до 300 млн руб. На прошлой неделе стало известно, что ООО «Эконива» и ООО «Ока молоко» заключили договор поручительства по кредитным обязательствам последнего перед РСХБ на 10,5 млрд руб.
В марте 2026 года «Эконива» привлекала в Россельхозбанке кредит на 7 млрд руб., общий объем взаимосвязанных сделок тогда достигал 58,4 млрд руб. (22,78% стоимости всей группы). По итогам 2025 года консолидированная стоимость активов «Эконивы» оценивалась в 256,5 млрд руб.