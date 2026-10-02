«Эконива» одобрила поручительства по лизингу шести своих структур на 2,1 млрд

Совет директоров воронежского ООО «Эконива» (юрлицо молочной ГК «Эконива» Штефана Дюрра) согласовал дополнительные соглашения к шести договорам поручительства перед АО «Росагролизинг» по обязательствам шести структур группы. Совокупный раскрытый предел ответственности по ним составляет 2,1 млрд руб., следует из данных сервиса раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предельная ответственность распределена между структурами группы следующим образом: ООО «Экониваагро» — 1,2 млрд руб., ООО «Ока молоко» — 299,2 млн руб., ООО «Сибирская Нива» — 252,1 млн руб., ООО «Северная Нива Татарстан» — 171,8 млн руб., ООО «Ступинская Нива» — 146,3 млн руб., ООО «Калужская Нива» — 48 млн руб.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что пять структур «Эконивы» поручились перед Россельхозбанком (РСХБ) по кредитной линии ООО «Экониваагро» на 463 млн руб., еще четыре «дочки» предоставили гарантии по займам ООО «Северная нива» с лимитом до 300 млн руб. На прошлой неделе стало известно, что ООО «Эконива» и ООО «Ока молоко» заключили договор поручительства по кредитным обязательствам последнего перед РСХБ на 10,5 млрд руб.

В марте 2026 года «Эконива» привлекала в Россельхозбанке кредит на 7 млрд руб., общий объем взаимосвязанных сделок тогда достигал 58,4 млрд руб. (22,78% стоимости всей группы). По итогам 2025 года консолидированная стоимость активов «Эконивы» оценивалась в 256,5 млрд руб.

Алина Морозова