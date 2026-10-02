КБР впервые заняла первое место в национальном экологическом рейтинге
Кабардино-Балкария заняла первое место в национальном экологическом рейтинге российских регионов по итогам весны — лета 2026 года. Об этом со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии пишет ТАСС.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Рейтинг подготовила общественная организация «Зеленый патруль». При составлении топа оценивались, в частности, состояние воздуха и почвы, водных ресурсов и биоразнообразия. По итогам весенне-летнего периода Кабардино-Балкария показала лучший результат среди регионов России.
Отмечается, что лидерство КБР в рейтинге — первое с момента начала составления.
Вторую позицию заняла Республика Алтай, третью — Москва.