Жителей Новороссийска предупредили об учениях в акватории порта

В Новороссийске 2 октября в акватории морского порта проходят учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия предусматривают практические стрельбы из артиллерийских установок. Жителей и гостей города предупредили о временных ограничениях, связанных с проведением учений.

В ходе учений военнослужащие отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Для этого будут проведены стрельбы из артиллерийских установок.

На время проведения стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств в акватории. Ограничение распространяется в том числе на суда, которые не подлежат государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда.

Также запрещено использование надувных плавсредств и средств для занятий водными видами спорта. В перечень входят гидроциклы, виндсерфинги, сапборды и их аналоги.

На период проведения стрельб также вводится запрет на любые виды подводных работ и водолазные спуски. Ограничение распространяется и на погружения, которые проводятся с берега.

Власти Новороссийска попросили жителей и гостей города сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в средствах массовой информации, на телевидении и радио.

Учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы в акватории морского порта запланированы до 13:00 2 октября. На этот период жителям и гостям города необходимо учитывать действующие ограничения при планировании выхода на воду и проведения работ в акватории.

Мария Удовик