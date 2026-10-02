Сосо Павлиашвили пожертвовал 2 млн рублей на строительство храма в Кисловодске

Певец Сосо Павлиашвили пожертвовал 2 млн руб. на строительство храма Святой равноапостольной Нины в Кисловодске. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Церковь возводится грузинской общиной при поддержке благотворителей. После завершения строительства при храме планируется открыть грузинский культурный центр. Его задачей станет сохранение грузинского языка и традиций, а также развитие межнационального сотрудничества.

«Выражаю огромную благодарность Сосо Павлиашвили, который принял решение пожертвовать деньги на строительство храма. Это вклад не только в создание православного храма, но и в развитие будущего культурного центра, где смогут сохранять грузинский язык и традиции», — написал Евгений Моисеев в своих соцсетях.

Константин Соловьев