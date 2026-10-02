Правительство выделит 52 млн рублей на обследование ледника Колка в Северной Осетии

Правительство России выделит 51,937 млн руб. на обследование ледника Колка в Северной Осетии. Средства направят на установку геофизических станций и оборудования для мониторинга природного объекта, в том числе с использованием спутниковых данных. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Получателями субсидий станут Минобрнауки России, Росгидромет и МГУ имени М. В. Ломоносова. Финансирование будет осуществляться за счет средств резервного фонда и федерального бюджета. Главные распорядители средств должны представить правительству доклад об их целевом и эффективном использовании до 1 марта 2027 года.

Вячеслав Рыжков