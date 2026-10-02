Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников. Жителям и гостям города рекомендовано при включении сирен — сигнала «Внимание всем» — не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон или комнатах со сплошными стенами, окна которых не выходят на море.

Находящимся на улице рекомендуется укрыться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке. Власти призвали не использовать в качестве укрытия автомобили и не укрываться у стен многоквартирных домов.

Сигнал тревоги будет отменен после нормализации обстановки. Жителей просят сохранять спокойствие и ожидать официального сообщения об отмене угрозы.

Вячеслав Рыжков