Следствие установило ответственных за атаку БПЛА на пляж под Геленджиком

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске, где обсудил расследование преступлений, которые российское следствие связывает с действиями украинских вооруженных формирований. Отдельно на совещании обсуждалось расследование атак на территории России.

По версии СКР, к указанным атакам причастны начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Следствие связывает их, в частности, с атакой БПЛА на пляж в Архипо-Осиповке, ударом по Нижнекамску, а также атаками на суда «Ана» и «Навис-1» в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала. По данным ведомства, в результате этих атак погибли 21 человек, включая детей. Иващенко и Бровди предъявлены дополнительные заочные обвинения, они объявлены в международный розыск.

В ходе совещания Александр Бастрыкин поручил продолжить гуманитарную работу СК в новых регионах, включая помощь жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и детям-сиротам. По завершении рабочей поездки глава ведомства наградил сотрудников СК за выполнение служебных задач.

ВСУ атаковали Геленджик утром 3 августа. По данным властей, в селе Архипо-Осиповка упали обломки БПЛА. Погибли семь человек, среди которых трое детей. Всего после удара были госпитализированы 23 пострадавших, еще 37 получили помощь амбулаторно.

Артур Каверин